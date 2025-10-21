Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 'Fenni Fırın'da üretilen ekmeğe zam yapılmayacağını açıkladı.

KONYA(İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyalıların en ucuza ve en kaliteli ekmeği tüketmesi amacıyla hizmet veren 'Fenni Fırın' da 9 liradan satılan ekmeğe zam yapılmayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışının en somut örneklerinden birinin 'Fenni Fırın' markasıyla şehre kazandırdıkları ekmek fabrikası olduğunu ifade etti.

'VATANDAŞLARIMIZIN SOFRASINA KALİTELİ, SAĞLIKLI VE UYGUN FİYATLI EKMEK KOYABİLMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Modern tesislerde son sistem makinelerle en hijyenik, en kaliteli ekmeği üretip en uygun fiyata Konyalılara ulaştırdıklarını kaydeden Başkan Altay, 'Vatandaşlarımızın sofrasına kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek koyabilmek bizim için çok önemli. Fenni Fırın, bir ekmek üretim tesisi olmasının yanında hemşehrilerimizin bütçesini düşünen bir sosyal projedir. Bu doğrultuda uzun bir süredir 9 liradan satışını yaptığımız ekmeği zam yapmadan aynı fiyatla Konyalılara ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Onların bütçesini koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'SİMİT, ÇAY VE AYRAN DA EN UYGUN FİYATLA VATANDAŞIMIZA SUNULUYOR'

Başkan Altay, 'Fabrikamızda ürettiğimiz simitleri, Büyükşehir Belediyemizin 'BÜFEM' noktalarında 5 liradan satışımız sürüyor. Ayrıca Büfem'de simit-çay ve simit-ayran menülerini 10 liradan vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz Bu sayede hem kaliteli ürünleri halkımızla buluşturuyor hem de ekonomik koşullarda kolaylık sağlıyoruz. Tüm hemşehrilerimize afiyetle tüketmelerini diliyorum' değerlendirmesinde bulundu.