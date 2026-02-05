Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen 'Doğa Yürüyüşleri' programı kaldığı yerden tüm heyecanıyla sürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Şehrin nefes kesen doğal güzelliklerini keşfetmek ve sağlıklı bir hafta sonu geçirmek isteyen vatandaşlar, Denizli'nin yeşil kalbinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor.

Her hafta farklı bir rota ve farklı bir parkurda gerçekleştirilen yürüyüş serisi, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu hafta sonu düzenlenen etkinlikte doğaseverler, Ovacık Mahallesi'nden başlayarak Honaz Şelalesi ve Honaz Kalesi'ne uzanan eşsiz bir parkurda yürüdü. Sabah erken saatlerde başlayan yaklaşık 18 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamlayan katılımcılar unutulmaz bir gün yaşadı.

Doğanın tüm renklerini ve tarihi dokuyu bir arada yaşama fırsatı bulan katılımcılar, hem spor yaptı hem de Denizli'nin saklı güzelliklerini keşfetti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin doğa ile iç içe, sağlıklı yaşamı teşvik eden bu etkinliği, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle önümüzdeki haftalarda da farklı rotalarda devam edecek.