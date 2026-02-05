Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Buna göre Kocaeli'de kaza riskinin yüksek olduğu 6 noktaya 'Çarpışma Yastıkları' monte edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde hayata geçirdiği projelerle ulaşımı kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin can ve mal güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde hasar gören otokorkuluklar tespit edilerek söküm işlemleri gerçekleştiriliyor ve yenileme çalışmaları tamamlanıyor. Büyükşehir, trafik güvenliğine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise kaza riskinin yüksek olduğu 6 noktaya 'Çarpışma Yastıkları' monte etti.

6 NOKTADA ÇARPIŞMA YASTIĞI

Yaşanan kazalar ve eldeki verilerden yola çıkarak Kocaeli'de kaza riskinin yüksek olduğu 6 ayrı nokta belirleyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza risklerini en aza indirmek amacıyla; D-100 Kocaeli Stadyumu yol ayrımı, D-100 Fabrikalar yol ayrımı ve D-100 Kandıra Sapağı yol ayrımına 'Çarpışma Yastıkları' monte etti.

İzmit ve Sakarya istikametleri üzerinde belirlenen noktalara monte edilen bu yastıklar, trafik güvenliğini artırarak olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu işlem, daha önce İzmit Kuruçeşme-Otoban yol ayrımı, Kuruçeşme Acıbadem yol ayrımı ve Real yol ayrımına uygulanmıştı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN TRAFİK GÜVENLİĞİ HAMLESİ

Enerji emici yapısıyla çarpma kuvvetini azaltacak şekilde tasarlanan otokorkuluk sistemleri, kazaların daha hafif atlatılmasına olanak tanıyarak yol ve sürücü güvenliğini artırıyor.

Özellikle tehlikeli yol ayrımları gibi kaza riskinin yüksek olduğu kesimlerde uygulanan bu sistemler sayesinde kontrolden çıkan araçların yolda tutulması ve yeniden yola yönlendirilmesi sağlanırken, çarpma anında araç içindekilerin maruz kaldığı şiddetin azaltılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu uygulamalarla trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.