Adıyaman'da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

ADIYAMAN (İGFA) - Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ADIYAMAN'DA DEPREM ŞEHİTLERİ MEVLİD-İ ŞERİF İLE ANILDI

'Asrın Felaketi' olarak hafızalara kazınan büyük depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerinin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı programda, vatandaşlar kaybettikleri yakınlarını dualarla andı.

RAHMET VE TEMENNİLER

Yetkililer, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, mekânlarının cennet olması temennisinde bulundu.