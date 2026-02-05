Bunlar da ilginizi çekebilir

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü Hayati E. gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Furkan Bozar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Hamza Güven ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle cip hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü Hamza Güven ile yan koltukta bulunan Furkan Bozar (20), itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

İstanbul istikametine seyir halinde olan Hamza Güven (25) yönetimindeki 34 BZN 727 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 33 AZD 564 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Düzce'nin Gümüşova mevkisinde Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

