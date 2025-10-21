Mardin Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahne alan rap müziğin güçlü sesi Sagopa Kajmer, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla Mardinlilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

MARDİN (İGFA) - Sevilen sanatçı Sagopa Kajmer'in Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Alanı'nda verdiği konsere on binlerce hayranı katıldı.

Ünlü rapçi, 'Neyim Var Ki', 'Ateşten Gömlek', 'Toz Taneleri' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Mardinlilerle tek bir ağızdan söyledi.

Sagopa Kajmer sahnede yaptığı konuşmada, 'Bugün Kültür Yolu Festivali'nde olmak harika. İlk defa Mardin'de bu kadar çok insana şarkı söylüyorum. Geldiğiniz için teşekkürler.' dedi.