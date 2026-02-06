6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de yaşanan büyük deprem felaketinin ilk anından itibaren Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlk günlerde acil ihtiyaçların karşılanmasına odaklanan dernek, sonraki süreçte kalıcı sosyal projelerle bölgenin yeniden ayağa kalkmasına katkı sundu.

KAYSERİ (İGFA) - Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, deprem bölgesinden elini hiç çekmedi. KİGDER, 6 Şubat depreminin ardından başlayan çalışmalarına 2 yıldır aralıksız devam ediyor.

Depremin hemen ardından bölgeye hijyen malzemeleri, gıda, ısınma ekipmanları, soba, jeneratör ve battaniye ulaştıran KİGDER, acil ihtiyaçların ardından eğitim ve sosyal yaşamı destekleyen projelere yöneldi. Bu kapsamda, TED Üniversitesi iş birliğiyle Samandağ'da kurulan 'Bi'Dolu Kitap Kütüphanesi' Samandağ Belediyesi'ne bağışlandı.

Defne'de belediye çalışanlarıyla koordineli şekilde 55 ailenin evine birebir destek ulaştırıldı. Antakya Gazi Ortaokulu'nda depremde yıkılan 6 eğitim atölyesi yeniden teçhizatlandırıldı.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, yapılan çalışmaların yalnızca yardım faaliyetleri olmadığını belirterek, 'Amacımız geçici destek sağlamak değil; insanların hayatla bağını yeniden kurmasına katkı sunmak. Bu nedenle eğitim, kültür ve sosyal iyileşmeye yönelik projelere ağırlık veriyoruz' dedi.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, sosyal iyileşme çalışmalarını kültür ve sanatla sürdürmeye de hazırlanıyor. Bu kapsamda Antakya Gazi Ortaokulu ile birlikte 19 Mayıs'ta Defne Antik Tiyatrosu'nda açık hava konseri düzenlenecek.

KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu, 'Dayanışma yalnızca zor günde yardım etmek değildir; umut üretmeye devam etmektir' diyerek bölgedeki çalışmaların süreceğini ifade etti.