Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yayımladığı mesajda, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı ve dayanışma vurgusu yaptı.

İZMİR (İGFA) - 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen, 'asrın felaketi' olarak hafızalara kazınan büyük depremlerin yıl dönümünde, Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut anlamlı bir mesaj yayımladı.

Resmi verilere göre Türkiye'de 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiği, Suriye ile birlikte toplam can kaybının 59 bini aştığı depremlerde, on binlerce kişi yaralanmış, yüz binlerce vatandaş evsiz kalmıştı.

Genel Başkan Abdülkadir Durgut, açıklamasında 6 Şubat'ın milletin hafızasına kazınmış derin bir acı olduğunu belirterek, '6 Şubat sadece bir tarih değil, milletimizin yüreğine kazınmış büyük bir acıdır. 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Bu acıyı unutmak mümkün değildir. Rabbim milletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın' ifadelerini kullandı. Dernek olarak depremin ilk anından itibaren dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini vurgulayan Durgut, devlet ve milletin el ele vererek yaraları sarmaya çalıştığını, Vatan Bekçileri Derneği'nin de depremzede vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Mesajının sonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Durgut, '6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyor, geride kalan kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum' diyerek başsağlığı temennisinde bulundu.