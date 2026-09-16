Down sendromlu bireylerin eğitiminde Meram modeli, kalite belgeleriyle taçlandı. Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, TSE'den aldığı ISO 9001 ve ISO 10002 belgeleriyle hem eğitim hem de hizmet kalitesini tescilledi.

KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD Meram), özel bireylere yönelik eğitim ve yaşam destek hizmetlerinde ortaya koyduğu kalite anlayışını iki önemli belgeyle tescilledi.

DOSD Meram, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Memnuniyet Yönetim Sistemi belgelerini almaya hak kazandı. Böylece DOSD Meram'ın nitelikli eğitim yaklaşımı, sistemli çalışma modeli ve veli-paydaş memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışı TSE tarafından da onaylanmış oldu.

ÖZEL BİREYLERİN EĞİTİMİNDE ÖRNEK BİR MODEL

Meram Belediyesi tarafından özel bireylerin hayatın her alanında daha güçlü, bağımsız ve aktif bireyler olarak yer alabilmelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen DOSD Meram, eğitimden sosyal yaşama, bireysel gelişimden aile destek çalışmalarına kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Down sendromlu bireylerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları gözetilerek oluşturulan eğitim programlarıyla DOSD Meram, bir eğitim merkezi olmanın ötesinde, özel bireylerin ve ailelerinin hayatına dokunan kapsamlı bir yaşam destek modeli ortaya koyuyor. Meram Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olan DOSD Meram, özel bireylere yönelik hizmetlerde süreklilik, erişilebilirlik, nitelik ve aile katılımını esas alan çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

EĞİTİMDE KALİTE TSE BELGELERİYLE TESCİLLENDİ

DOSD Meram'ın almaya hak kazandığı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kurumun hizmet ve eğitim süreçlerini belirli kalite standartları çerçevesinde yürüttüğünü ortaya koyarken; TS ISO 10002 Memnuniyet Yönetim Sistemi Belgesi ise velilerin ve paydaşların beklenti, geri bildirim ve memnuniyetlerinin sistemli bir şekilde ele alındığının göstergesi oldu.

Eğitim kurumları açısından bu belgeler, yalnızca birer sertifika olmanın ötesinde; kurumun süreçlerini belirli standartlara göre oluşturduğunu, uyguladığını, izlediğini ve sürekli geliştirmeyi hedeflediğini gösteren önemli bir kalite göstergesi niteliği taşıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram'ın elde ettiği bu başarının Meram Belediyesinin özel bireylere ve ailelerine yönelik hizmet anlayışının önemli bir sonucu olduğunu belirterek, özel bireylerin eğitimine verdikleri önemin altını çizdi.

DOSD Meram'ın eğitim ve hizmet kalitesinin TSE tarafından ISO 9001 ve ISO 10002 belgeleriyle tescillenmesinin kendileri için gurur vesilesi olduğuna vurgu yapan DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ise alınan belge ile ilgili yaptığı açıklama; söz konusu başarının özel bireylerin eğitime yaptığı yatırımların ve veirlen desteğin ne kadar doğru bir istikamette olduğunu gösteren önemli bir sonuç olduğunu vurguladı.