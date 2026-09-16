Milli Eğitim Bakanlığı'nca çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak ve oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası haline getirmek amacıyla hazırlanan 'Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı' yayımlandı. Bu kapsamda 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 eylem adımı belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güçlendirmeye yönelik 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 eylem adımını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eylem planı kapsamında 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 eylem adımı belirlendi.

Açıklamada, yeni yol haritasıyla birlikte; teneffüs ve doğal oyun için ayrılan sürenin korunacağı, güvenli ve nitelikli oyun alanlarının geliştirileceği, ulusal oyun envanterinin oluşturulacağı,, dDeğerlerin oyun yoluyla kazanılmasının destekleneceği, oyunun eğitimin merkezine yerleştirileceği, yerli ve milli dijital oyun içeriklerinin destekleneceği, aileler ve yerel yönetimlerin sürece dâhil edileceği bilgisi paylaşıldı.

'Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı' Yayımlandı ????????????‍♀️????????‍♂️????



Çocukların oyun hakkını güvence altına almak, oyun kültürünü yaşatmak ve oyunu eğitimin ve sosyal hayatın doğal bir parçası hâline getirmek amacıyla hazırlanan 'Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı': pic.twitter.com/YEKllT74bU — T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) September 16, 2026

ÇOCUKLARIN OYUN HAKKINA VURGU

Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu planla çocukların oyun yoluyla gelişimini desteklemeyi ve oyun kültürünü eğitim sisteminin kalıcı bir parçası hâline getirilmesi hedeflendi.

'Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz