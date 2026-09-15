Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi ile Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek yönetici, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ziyaretlerini sürdüren Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Şehit Üsteğmen Selçuk Esedoğlu Anadolu Lisesi ve Adapazarı Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul yöneticilerinden eğitim-öğretim faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve okulların genel durumu hakkında bilgi alan Coşkun Bakırtaş, öğretmenlerle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerle de sohbet eden İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, onların görüş ve beklentilerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde eğitim ortamlarının geliştirilmesi, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve okullarda yürütülen çalışmaların daha ileriye taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.