'Hayat boyu öğrenme' vizyonuyla 20 yıldır Bursalıların eğitim yolculuğuna eşlik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları BUSMEK'te, 2026-2027 eğitim dönemi kayıtları başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 20 yıldır faaliyet gösteren BUSMEK, yeni dönemde de mesleki eğitimler, geleneksel sanatlar, bilişim ve teknoloji, el sanatları ve kişisel gelişim alanlarında düzenlediği kurs programlarını Bursalılarla buluşturuyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerde, teorik bilgilerin yanında uygulamalı çalışmalar ve atölye faaliyetleri de önemli yer tutuyor.

KAYITLAR BAŞLADI

Yeni bir meslek öğrenmek, mevcut becerilerini geliştirmek, sanatla buluşmak ya da ilgi duyduğu bir alanda kendisini geliştirmek isteyen tüm Bursalılar, BUSMEK'in yeni dönem kurslarına başvurabilir.

Kayıt ve bilgi için: busmek.bursa.bel.tr (0224) 254 30 30