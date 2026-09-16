Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden olan Yıldırım Belediyesi Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları'nda (YIL-MEK), yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım'da 100 binlerce insanı sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan YIL-MEK, yeni dönemde kapılarını açıyor.

Her yaştan insana nitelikli eğitim imkanı sunarak kentin üretim ve istihdam kapasitesine katkı sağlayan YIL-MEK'te yeni dönem için kayıtlar başladı. 'Hayat Boyu Öğrenme' anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren YIL-MEK'te, 33 merkezde toplam 82 farklı branşta ücretsiz eğitim verilecek. YIL-MEK kurslarına katılmak isteyenler, kadinaile.yildirim.bel.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Kursiyerlerin sosyalleşirken emeklerini ekonomik değere dönüştürme imkanı bulacakları YIL-MEK'e başvurular, 31 Ekim'de sona erecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK'in her geçen gün büyüyerek daha fazla insana ulaştığını söyledi. Başkan Yılmaz, 'YIL-MEK'te yeni eğitim döneminin heyecanını yaşıyoruz. YIL-MEK sanat ya da meslek öğrenilen bir merkez olmanın yanı sıra hemşehrilerimizin sosyalleşebileceği ve kendileri için artı değer sağlayabildiği bir mekan haline geldi. Her dönem vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşan YIL-MEK'te, bugüne kadar 100 binlerce kursiyer mezun ettik. Kimi kursiyerlerimiz edindikleri mesleki beceriler sayesinde iş sahibi olurken, kimi hemşehrilerimiz de ilgi duydukları alanlarda yeni hobiler kazandı. Yeni eğitim döneminde de binlerce hemşehrimize ulaşmayı hedefliyoruz' dedi.

BAŞKAN YILMAZ'DAN DAVET

YIL-MEK'in her yaştan vatandaşın hayatına dokunan bir eğitim modeli sunduğunu vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, 'YIL-MEK'te birçok farklı alanda sunduğumuz eğitimlerle hemşehrilerimizim hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Kendini geliştirmek, yeni bir beceri kazanmak veya yeni bir meslek edinmek isteyen tüm hemşehrilerimiz için YIL-MEK önemli bir fırsat sunuyor. İlçemizin dört bir yanında bulunan 33 kurs merkezimizde toplam 82 branşta vereceğimiz eğitimlerle, Yıldırım'ın her köşesine eğitimi, üretimi ve umudu taşımaya devam ediyoruz. Hayallerini geleceğe, emeğini mesleğe dönüştürmek isteyen herkesi YIL-MEK ailemizin bir parçası olmaya davet ediyorum. Hedefimiz öğrenen, üreten, kendini geliştiren ve geleceğe güvenle bakan bir Yıldırım inşa etmek' ifadelerini kullandı.