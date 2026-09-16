Kocaeli'de Çayırovalı çocukların ve gençlere sunduğu eğitim imkanlarıyla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, Çayırovalı velilere de bilgilendirmelerde bulunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla, anaokulu çağından üniversiteye kadar tüm öğrencilere eğitim imkanı sunan Çayırova Belediyesi, velileri de unutmuyor. Çayırova Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan Rehberlik Servisi'yle, veliler eğitim-öğretim döneminin başında bilgileniyor. Alanında uzman eğitimci kadrolarıyla oluşturulan Rehberlik Servisi'nde, özellikle Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde çocukları eğitim gören veliler, uzmanlardan bilgi alıyor. Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilk kez okul heyecanı yaşayan çocukların okula uyum sağlaması konusunda kritik olan konularda yapılan bilgilendirmeler, velileri memnun ediyor.

'REHBERLİK SERVİSİMİZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR'

Son olarak Türkan Göktürk Bilgi Evi'ndeki çocuk kulübü velileriyle yapılan görüşmede, çocukların okula uyum sürecinde oyun kurmalarının ve oyun kurabilme bilincinde olmalarının, okula alışma döneminde çok önemli olduğunun altını çizen Çayırova Belediyesi uzmanları, velilere konu hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Eğitim-öğretim yılı boyunca belirlenen konularda yapılacak bilgilendirme çalışmalarıyla, velilerin eğitim-öğretim sürecinde daha bilinçli olması amaçlanırken, Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Çocuk Kulübümüze yeni başlayan öğrencilerimiz ve kıymetli velilerimiz için Rehberlik Servisimiz hizmet vermeye devam ediyor. Çocuklarımızın kulübe uyum sürecini desteklemek, gelişimlerini yakından takip etmek ve velilerimize rehberlik etmek için her zaman yanınızdayız' denildi.