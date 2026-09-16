Gebze Belediyesi, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile iş birliği içerisinde ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik eğitim desteği sağlıyor. Destek kapsamında öğrencilere çanta, kırtasiye malzemeleri, bot, mont ve çeşitli kıyafetler ulaştırılıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi, eğitim hayatında ihtiyaç sahibi çocukların yanında olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hayrat İnsani Yardım Derneği ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışma ile ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı ailelerin çocuklarının okul ihtiyaçları karşılanıyor.

Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla hazırlanan destekler kapsamında okul çantası ve kırtasiye malzemelerinin yanı sıra bot, mont ve çeşitli kıyafetler de çocuklara ulaştırılıyor.

DAYANIŞMAYLA DAHA GÜÇLÜ

Sosyal destek çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini önemseyen Gebze Belediyesi, kentte dayanışma kültürünü güçlendiren çalışmaları sürdürüyor. Sağlanan desteklerle çocukların eğitim ihtiyaçlarına katkı sunulurken, toplumsal dayanışmanın da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Gebze Belediyesi, çocukların yanında olmaya, ihtiyaç duydukları alanlarda destek sunmaya ve farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.