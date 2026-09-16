Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova Abdülhamid Han Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelirken, talihsiz olayda hayatını kaybeden matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yalova'daki programları öncesinde, Yalova Abdülhamid Han Ortaokulunu ziyaret etti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre okula girişi sırasında bahçede beden eğitim dersinde olan öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, daha sonra sınıfları gezdi. Tekin, sorularını yanıtladığı öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için tavsiyelerde bulundu. Bakan Tekin, daha sonra öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi. Tekin, eğitim öğretim yılının ilk günü okuldan çıktıktan sonra gittiği Bursa İznik Gölü'nde cansız bedeni bulunan Abdülhamid Han Ortaokulu matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın vefatından derin bir üzüntü duyduğunu dile getirerek mesai arkadaşlarına taziye dileğinde bulundu.