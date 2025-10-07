SOBE ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 'Destekli İstihdam Projesi' için protokol imzaladı.

KONYA (İGFA) - Konya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile SOBE arasında, özel gereksinimli bireylerin iş hayatına katılımını güçlendirmeyi amaçlayan 'Destekli İstihdam Projesi' kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin sosyal yaşama katılımı artırılırken, proje hazırlayan işyerlerinde istihdamlarını teşvik edilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda hedeflenen, özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerilerini ve toplumsal katılımlarını güçlendirmek, bu bireyleri istihdam eden işyerlerinin sayısını artırmak, engelli istihdamını yaygınlaştırmak ve istihdamın etkinliğini yükselttiği kaydedildi.

Protokol töreni, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci ile SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'ın öncülüğünde gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında, işverenlere; proje geliştirme, başvuru ve izleme-değerlendirme süreçlerinde rehberlik sağlanması bekleniyor.