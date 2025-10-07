Guinness, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 7 Ekim'de 4.100 çocuk ve ebeveynle gerçekleştireceği 'Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması' etkinliğini Filistin kitabı onaya sunulunca projeden çekildi. Büyükşehir Belediyesi, etkinliği Guinness olmadan hedefin üzerine geçerek 4 bin 500 çocuk ve 4 bin 500 anne ile birlikte gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında 4.100 ebeveyn ve 4.100 çocuk ile birlikte 'Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması' etkinliği Guinness rekor denemesi olarak gerçekleştirilmesi planlandı. Ancak Guinness, Filistin kitabı onaya sunulunca projeden çekildi.

Buna rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, planlanan sayının da üzerine çıkarak 4 bin 500 anne ve 4 bin 500 çocuk ile rekor kırdı.

BÜYÜKŞEHİR GERİ ADIM ATMADI!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan anlamlı etkinlik için Guinness'e 28 Ağustos'ta başvurulmuştu. Başvuru sürecinde tüm aşamaları başarı ile tamamlayan Büyükşehir'e Guinness yetkilileri tarafından 25 Eylül tarihinde kitap veya tarih değişikliği yapılıp yapılmayacağı soruldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliğin anlamı ve bütünlüğü açısından herhangi bir değişikliğin uygun olmayacağı belirtilmesinin ardından Guinness projeden çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Ağustos tarihinde Guinness'e 'Çok Sayıda Ebeveynin Çocuğuna Aynı Anda Kitap Okuması' etkinliği için başvuruda bulundu. 8 Eylül tarihinde Guinness tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne dönüş sağlandı ve başvuru onaylandığı belirtildi. 17 Eylül tarihinde Guinness tarafından proje yöneticisi atandı. 22 Eylül'de Guinness yetkilileri ile Büyükşehir arasında toplantı yapıldı, girişim için belirlenen Merve Gülcemal'in 'Filistin Bizim' kitabı hakkında bilgi metni Guinness ile paylaşıldı.

25 Eylül tarihinde kitabın 'Global Risk Komitesi'nin incelemesi altında olduğu belirtildi ve bir toplantı talebinde daha bulunuldu. Bu toplantıda ise kitap üzerine belli sorgulamalarda bulunuldu ve kitabın değiştirilip değiştirilmeyeceği bilgisi istendi.

Etkinliğin anlam ve bütünlüğü açısından değişikliğin uygun olmayacağı belirtilmesinin ardından Guinness projeden çekildi.

Büyükşehir, etkinliği Guinness olmadan gerçekleştirdi. Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli'nin dört bir tarafından çocuklar anne ve babaları ile katılım sağladı.

SON SAYFAYI BAŞKAN BÜYÜKAKIN OKUDU

Filistin mücadelesinde çok anlamlı bir yere sahip olan etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 'Filistin Bizim' kitabının son sayfasını binlerce çocuğa okudu. Başkan Büyükakın, Gazze'deki katliamının yıl dönümünü hatırlatarak çocuklara hitaben, 'Orada sizin gibi çocuklar gece yataklarına aç gidiyorlar. Bombaların sesinden uyku uyuyamıyorlar. Sabah kalktıklarında nasıl bir sabaha kalkacaklarını bilmiyorlar. Uyandıklarında yiyecek bir şey bulamıyorlar. Babalar ve anneler endişeli. Tabi anne ve babaları hayattaysa' dedi.

GUİNNES OLMAZSA OLUR, GAZZE OLMAZSA OLMAZ

Başkan Büyükakın, rekor denemesi için Guinness ile geçen süreç ile ilgil 8 Eylül'de başvurumuz kabul eden Guinness ile 22 Eylül'de bir toplantı yapıldığı anımsatılarak, 'O toplantıda Merve Gülcemal hanımın 'Filistin Bizim' kitabı hakkında bilgi istediler. Biz de bilgiyi ilettik. Kitabın sağ üst köşesinde psikolog onayından geçmiştir yazıyor. Kitapta suçu övme, bir dile dine ırka düşmanlık var mı? Sadece kardeşlik var. 25 Eylül'e geldiğimizde Guinness bizimle bir toplantı yapmak istedi. 7 Ekim tarihini değiştirin dediler. 7 Ekim Filistin'in işgalinin yıl dönümü ya, bundan ve kitaptan rahatsız olmuşlar. Bize tarih ve kitabı değiştirip değiştirmeyeceğimizi sordular. Biz de dedik ki Guinness rekoru olmazsa olur ama Gazze olmazsa olmaz' diye konuştu.

Rekorun fazlası ile kırıldığını belirten Başkan Büyükakın, Guinness'e seslenerek 'Biz çocuklar uyurken sessiz kalırız ve ölürken değil. Guinness, rekorun senin olsun. Biz senin rekoruna muhtaç değiliz. Ama Gazze'deki çocukların insanlık dışı durumun da ortağıyız. Yüreğimiz onlar ile beraber ve sonuna kadar onlarla beraber olmaya devam edecek' dedi.