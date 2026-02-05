Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çiftehavuzlar Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Bakanlıkla yaşanan protokol süreci nedeniyle aylardır beklediğini belirterek, anlaşma sağlanması halinde çalışmalara derhal başlanacağını söyledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kentsel dönüşümün deprem gerçeği nedeniyle belediyenin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı.

Çiftehavuzlar Kentsel Dönüşüm Alanı hakkında bilgi veren Başkan Aydın, yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda 236 bağımsız bölümün yer alacağı proje üzerinde 1,5 yıldır çalışıldığını belirtti. Vatandaş rızasının yüzde 90'ın üzerine çıktığını ifade eden Aydın, sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanması gereken protokol nedeniyle 7-8 aydır ilerleyemediğini söyledi.

Belediye ve Bakanlığın proje alanında pay sahibi olduğunu hatırlatan Aydın, protokolde toplam 14 dairenin kamuya ayrılmasının öngörüldüğünü, belediyenin önerisinin ise 8 dairenin Bakanlığa, 6 dairenin belediyeye bırakılması ve kalan hakların vatandaş lehine kullanılması yönünde olduğunu dile getirdi. Bakanlığın 14 dairenin tamamını talep etmesi nedeniyle uzlaşma sağlanamadığını belirten Aydın, 'Protokol imzalanır imzalanmaz tahliye, yıkım, ihale ve inşaat sürecine hemen başlayabiliriz. Teslim süremiz yaklaşık 24 ay' dedi.

'YIL SONUNA KADAR 100 AFET MÜDAHALE İSTASYONU'

Afetlere hazırlık çalışmalarına da değinen Başkan Aydın, bugüne kadar 9 mahallede Afet Acil Durum Müdahale İstasyonu kurulduğunu söyledi. Konteynerlerde tuvalet, hijyen malzemeleri, battaniye ve acil durum ekipmanlarının bulunduğunu belirten Aydın, mahalle gönüllülerine eğitimler verildiğini ve okullarda afet bilinci çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Bu yıl 45 mahallede daha istasyon kurulacağını açıklayan Başkan Aydın, yıl sonuna kadar 100 Afet Acil Durum Müdahale İstasyonu hedeflediklerini vurgulayarak, '6 Şubat depremlerinde ilk anlarda doğru ekipman ve imkanlara sahip olanların hayatta kaldığına bizzat şahit oldum' dedi.