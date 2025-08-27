Konya Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Alt Geçidi’nde yürüttüğü asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Azerbaycan Alt Geçidi’ndeki asfalt yenileme çalışması tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gündüz trafiği etkilememek için çalışmaları gece saatlerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Asfalt tamamen yenilendi, alt geçidimizin standardı yükseldi.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın daha modern ve etkili bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü anımsatarak, bu kapsamda yapılan yenileme ve bakım çalışmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.

Azerbaycan Alt Geçidi’ndeki asfalt yenileme çalışmasını tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Çalışmaları, gündüz trafiği etkilememek için gece saatlerinde gerçekleştirdik. Asfalt tamamen yenilenerek sürücülerimiz için daha konforlu ve güvenli bir sürüş imkânı sağlandı. Alt geçidimizin standardı yükselmiş oldu. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.