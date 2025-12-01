Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) tarafından, Sümer ve Orhangazi Mahalleleri arasında altyapı hatlarının iletimini sağlamak amacıyla Atatürk Bulvarı'nda yatay sondaj yöntemiyle geçiş çalışması gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Trafik akışının kesintiye uğramaması ve mevcut karayolu ile yeşil alanların zarar görmemesi için tercih edilen yatay sondaj yöntemi kapsamında, hem içme-kullanma suyu hem de kanalizasyon hatlarının geçişi kontrollü ve güvenli biçimde tamamlandı.

Kanalizasyon hattı için 72 metre uzunluğunda ve 500 mm çapında çelik koruma borusu yerleştirildi. Bu koruma borusunun içinden 84 metre uzunluğunda, 315 mm çapında polietilen boru geçirilerek ana hat bağlantısı oluşturuldu. Sisteme ayrıca 1 adet muayene bacası imalatı yapıldı.

İçme ve kullanma suyu hattında ise 72 metre uzunluğunda, 200 mm çapında çelik koruma borusu kullanıldı. Bu hattın içerisinden geçirilen 92 metre uzunluğunda ve 110 mm çapındaki polietilen boru ile içme suyu hattının güvenli geçişi sağlandı. Sisteme 2 adet vana bağlantısı eklendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, şehir içi altyapı uygulamalarında trafiği aksatmayan, çevreye duyarlı ve etkili teknik çözümleri tercih ettiklerini belirtti.

Açıklamada, ayrıca kentin her noktasında ESKİ ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen yatırımlara dikkat çekerken bu yatırımların, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin daha güvenli ve dayanıklı bir şehir oluşturma hedefinin önemli parçalarından biri olduğu vurgulandı.