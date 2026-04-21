KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi tarafından organize edilen programa, yaklaşık 2 bin üniversite adayı katıldı. Açılış programıyla başlayan etkinlikte akademisyenler, öğretmenler ve dijital içerik üreticileri öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Erbay, kampın yalnızca soru çözmeye yönelik bir çalışma olmadığını vurgulayarak, öğrencilerin eksiklerini görme, doğru çalışma yöntemlerini öğrenme ve sınav stratejisi geliştirme açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Erbay, YKS'nin sadece bilgi değil aynı zamanda zaman yönetimi, dikkat ve stres kontrolünü de ölçen bir sınav olduğunu belirtti.

Kamp kapsamında Kimya Öğretmeni Görkem Şahin, Türkçe Öğretmeni Kadir Gümüş, Matematik Öğretmeni Nagihan Damargüç ve Coğrafya Öğretmeni Bayram Meral öğrencilere dersler verdi. Ayrıca dijital içerik üreticisi Ümit Erdim de programa katkı sağladı. İki gün süren yoğun programda, adaylar çıkmış sorular üzerinden çözüm tekniklerini öğrenme, en çok zorlandıkları konulara odaklanma ve birebir uygulamalı soru çözme imkânı buldu. Etkileşimli derslerin yanı sıra bilgi yarışmaları ve sürpriz çekilişler de öğrencilerin motivasyonunu artırdı.

Program sonunda katılımcılar, kampın sınav hazırlık sürecine önemli katkı sağladığını belirterek etkinliği verimli bulduklarını ifade etti. YKS Soru Çözüm ve Strateji Geliştirme Kampı, öğrencilerin sınav sürecine daha planlı ve bilinçli hazırlanmasına destek sunarak tamamlandı.