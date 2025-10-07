Karatay Belediye Meclisi, Ekim ayı oturumunda örnek bir karara imza attı. Belediye işletmelerinden Kafe Karatay şubelerinin 3 günlük gelirinin Filistin'e bağışlanmasının yanı sıra, meclis üyelerinin huzur haklarının da Filistin halkına bağışlanması kararlaştırıldı.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra İsrail'in Filistin halkına ve Gazze'ye yönelik saldırıları da ele alındı. Oturumda Başkan Kılca'nın önerisiyle, Kafe Karatay şubelerinin 3 günlük gelirinin ve meclis huzur haklarının Filistin'e bağışlanması kararı alındı.

'FİLİSTİN'DEKİ ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Oturumda Filistin'de yaşanan insanlık dramına değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İsrail'in saldırılarını sert bir dille kınadı. Kılca; 'Terör devleti İsrail 75 yıldır zulmünü sürdürüyor. 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılarla birlikte bu soykırım ikinci yılına girdi. Bugüne kadar 67 binden fazla kardeşimizi kaybettik. Bunların büyük bir kısmı savunmasız kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Artık dünyanın birçok ülkesi Filistin'i tanımaya başladı. Vicdan sahibi herkes bu zulmün son bulması gerektiği fikrinde birleşiyor' dedi.

Sumud Filosu'nun İsrail tarafından engellenmesine de tepki gösteren Başkan Kılca, 'Sadece yardım amacıyla yola çıkan kardeşlerimize zulmettiler. Biz tüm bu engellemelere rağmen elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya, dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

KAFE KARATAY GELİRLERİ VE MECLİS HUZUR HAKLARI FİLİSTİN'E BAĞIŞLANACAK

Karatay Belediyesi olarak Filistin'e destek için yeni adımlar attıklarını açıklayan Başkan Hasan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı; 'Bu zulme sessiz kalmamak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda belediye işletmelerimiz olan Kafe Karatay şubelerinin üç günlük gelirini Filistin'e bağışlama kararı aldık. Yine belediyemizde görevli memur ve işçi personelimiz arasında da bir kampanya düzenleyeceğiz. Meclisimiz de bugünkü huzur haklarını Filistinli kardeşlerimize bağışlama kararı aldı. Biz her zaman dualarımızla, tüm gayretimizle Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.'