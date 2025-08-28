Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük spor okulları organizasyonlarından biri olan "Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okulları” muhteşem dönem sonu programı ile tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya'da Selçuklu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Spor Okulları görkemli bir kapanış programı ile yaz dönemini tamamladı.

15 farklı branşta, 35 tesiste ve 60 spor salonunda 14 bin 759 öğrencinin eğitim aldığı organizasyonun dönem sonu programında havai fişek, ışık gösterileri ve dj performansıyla adeta festival coşkusu yaşandı.

Selçuklu Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen programa Konya Valisi İbrahim Akın, AK Konya AK Parti Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi Ay, meclis üyeleri, eğitimlere katılan öğrenciler, aileleri ve antrenörler katıldı.

Selçuklu Yaz Spor Okullarında başarılı bir dönem geçiren çocukları yürekten kutladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Bugün çocuklarımızla birlikte yaz dönemi spor okullarının dönem sonu programını icra ediyoruz ama bizim için hiçbir zaman sporda son yok, yeni bir başlangıç var. Çocuklarımızın hepsi yaz dönemi spor okulları bittiği için hüzünlü ama bir ay sonra kış spor okulları başlıyor. İnşallah bütün çocuklarımızı kış dönemi spor okullarında da bu sahalarda, tesislerimizde görmek istiyoruz. Öncelikle çocuklarımızın sporla iç içe bir yaz dönemi geçirmelerini sağlayan antrenörlerimize, ailelerimize ve en önemlisi gayretleriyle bizlere umut veren gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl yaz spor okullarımızda 14 bin 759 evladımız uzman antrenörlerimizin eşliğinde spor yapma imkanı buldu. Çocuklarımız 15 farklı branşta hem yeteneklerini geliştirdi hem de disiplin, takım ruhu, özgüven ve dostluk gibi hayatın en önemli değerlerini kazandı. Sağlıklı bireyler olmanın yanı sıra sorumluluk almayı, birlikte başarmayı ve hedeflerine adım adım ilerlemeyi öğrendiler. İnanıyorum ki bu kazanımlar, evlatlarımızın hem bugünlerine hem de yarınlarına ışık tutacak en değerli rehber olacak. Yaz Spor Okullarımızın dönemi sona eriyor ancak önümüzde Kış Spor Okulları kayıtlarımız var. Kayıtlar inşallah 10 Eylül’de başlayacak ve çocuklarımız 7 ay boyunca bu programlarda spor faaliyetlerine devam edecek. Kış Spor Okullarında yer alacak çocuklarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün son yıllarda elde ettiği başarılara da değinen Başkan Pekyatırmacı, Türkiye'nin önemli kulüplerinde görev alan sporcu ve antrenörlerde olduğunu belirterek, "Burada çok küçük yaşlarla başlayan bu yolculuk, hem kişisel hem de toplumsal başarılarla taçlanıyor. Sporla tanışan evlatlarımız disiplin, azim ve özgüvenle yetişirken elde ettikleri başarılarla da şehrimizin ve ülkemizin gururu oluyor. Onların her bir adımı Selçuklumuzun spor vizyonuna katkı sunuyor. Geleceğe dair umutlarımızı da daha güçleniliyor" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyesi Spor Kulubünün Yaz Spor Okulları kapanış programı vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.