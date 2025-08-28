Manş Denizi’ni tek başına geçerek büyük bir başarı yakalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, yeni hedefini Cebelitarık Boğazı olarak belirledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Tuna Tunca (22) Manş Denizi’ni solo geçerek adını tarihe yazdırdı.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü İzmirli Tuna Tunca şimdi de Cebelitarık Boğazı’nda yüzmek için geri sayıma başladı. 1-9 Eylül 2025 tarihleri arasında, hava koşullarının uygun olduğu ilk gün Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran 14 kilometrelik Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçmeyi hedefleyen Tuna Tunca, başarılı olması halinde dünyada bu parkuru tamamlayan ilk otizmli yüzücü unvanını alacak.

Haziran ayında 34 kilometrelik Manş Denizi geçişini 13 saat 26 dakikada tamamlayan Tuna Tunca, bu daldaki otizmli ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmişti. 14 derecelik soğuk suda, güçlü akıntılara karşı saatlerce kulaç atan genç sporcu, dünyanın en prestijli yüzücüleri arasında yerini alarak büyük bir ilham kaynağı oldu. Manş geçişiyle birlikte “Okyanus Yedilisi” olarak bilinen açık su yüzme serisinin ilk etabını geride bırakan Tuna Tunca, Cebelitarık ile serinin ikinci parkuruna da yelken açıyor.

Tuna Tunca, Cebelitarık geçişi öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkhan Alptekin ile bir araya geldi. Alptekin, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın spora ve sporcuya verdiği destekler her zaman sürecek. Tuna Tunca gibi başarılı sporcularımıza sahip çıkmaya, kulübümüzü ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

“GÜÇLÜ BİR FARKINDALIK ELÇİSİ”

Anne Gül Nur Tunca, Tuna’nın hikâyesinin sadece bir spor başarı öyküsü olmadığını vurgulayarak, “Tuna sadece bir sporcu değil, aynı zamanda güçlü bir farkındalık elçisi. 3 yaşından itibaren farklı ve özel bir birey olarak büyük mücadeleler verdi. Manş Denizi’ni geçerek tüm dünyaya mesaj verdi. Şimdi Cebelitarık için kulaç atacak. Bu başarılar kararlılığın, çalışmanın ve azmin sonucu. Bunların hepsi ve daha fazlası Tuna’da var. Biz ailesi olarak onun önünü açtık, o da kulaçlarıyla dünyaya açılıyor” diye konuştu.