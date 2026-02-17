Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyespor Kulübünün farklı branşlarında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden sporcular ile antrenörlerini ağırladı.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyespor Kulübü Taekwondo, Halter, Güreş, Kick Boks ve Voleybol sporcuları 2026 yılının ilk aylarında katıldıkları ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attı.

Bu kapsamda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başarıları ile adından söz ettiren sporcuları ve antrenörlerini ağırladı.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı, sporcularla tek tek ilgilenerek elde edilen başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette sporcuların yanı sıra Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da yer aldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL'

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü olarak tüm branşlarda çok güzel neticeler ve çok büyük başarılar elde ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı bu başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Sporcuları, antrenörleri ve başarılarda emeği olan herkesi tebrik eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, 'Bu elde ettiğimiz başarılar tesadüf değil. Bu başarıların hepsinin arkasında büyük bir gayret, çaba, emek, özveri, fedakarlık var. Bu fedakarlıklar ve gayret olmadan bu neticelerin elde edilmesi mümkün değil. Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüzün tüm branşlarıyla gurur duyuyorum. Spor okullarımızda genç yetenekleri keşfediyoruz, branşlara yönlendiriyoruz. Sporcularımız lisanslı sporcu oluyor, ondan sonra da elde ettikleri başarılarla birlikte milli sporcu olarak ülkemizi temsil ediyor. Bu bizim için büyük bir gurur ve bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. O yüzden yaptığımız iş, ortaya konan hizmet ve elde ettiğimiz netice bizim için çok kıymetli. İnşallah bu başarılar artarak devam edecek. Çünkü geldiğimiz nokta çok iyi olmasına rağmen biz hiçbir zaman bunu yeterli görmüyoruz. Mutlaka, her zaman yapabileceğimizin daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ve o yönde hareket ediyoruz' dedi.

'SPORA AYRI BİR BOYUT KAZANDIRACAĞIZ'

Türkiye'nin en büyük Sporcu Seçme Ve Yetiştirme Merkezi'ni inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Pekyatırmacı, 'İnşaat çalışmaları bitmek üzere. Önümüzdeki yaz döneminin başında artık bu tesisimizi de açıp içerisinde sporcularımızla birlikte vakit geçireceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Yeni Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezimiz ile birlikte inşallah Konyamızda, Selçuklumuzda spora ayrı bir boyut kazandıracağız. Çünkü bu merkezde en başta bir ölçme değerlendirme yaparak bu ölçme değerlendirme programlarını da sürekli hale getirerek çocuklarımızı, gençlerimizi spor alanında doğru bir şekilde branşlara yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bu yönlendirmeyi yaptıktan sonra da gençlerimizi özellikle yetenekli olan ve belli branşlarda netice elde edebileceğimiz gençlerimize de özel bir program uygulayarak olimpiyatlara sporcu yetiştireceğiz. Sizlerin elde ettiği başarılar yeni başlayan çocuklarımız için, gençlerimiz için örnek olacak. Onlar sizleri örnek alarak bu yolculuğa çıkacaklar ve sizlerin örnekliğinizle birlikte onlar da kendilerine yeni hedefler belirleyecekler' şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da tüm sporcuları ve hocalarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Tezcan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sonunda sporcular ve antrenörler, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile hatıra fotoğrafı çektirirken, günün anısına sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.