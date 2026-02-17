Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, voleybol altyapısına önem verdiklerini belirterek, kulüp bünyesinde 50 kadın sporcunun yer aldığını ve Mart ayında başlayacak bölgesel liglerde mücadele edeceklerini açıkladı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü, voleybol altyapısına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım, 'Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak' dedi.

Başkan Yıldırım, kulüp bünyesinde kızlar kategorisinde 50 sporcunun yer aldığını ve Artvinspor'un bu yıl 8 farklı branşta faaliyet göstereceğini belirtti. Mart ayında başlayacak kadın ve erkek voleybol liglerine katılacaklarını açıklayan Yıldırım, 'Alt yapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımızın da yer alacağı liglerde ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Antrenörlerimiz eşliğinde sporcularımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu sene Artvin halkına doyasıya voleybol izleteceğiz' dedi.

Kulüp, Artvinli sporlulara öncelik veriyor. Yıldırım, 'Yönetim kurulumuz spora gönül vermiş 39 kişiden oluşuyor. Amacımız çocuklarımıza sahip çıkmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Yabancı sporcu yok, sadece Artvinli gençlerimiz var' ifadelerini kullandı.