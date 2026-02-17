Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) ve Alman Futbol Federasyonu (DFB) iş birliğinin ilk büyük organizasyonu Stuttgart'ta yapıldı. 11-15 yaş arası futbolcuların yetenekleri keşfedilirken, bir ATFF oyuncusu Almanya geniş kadro havuzuna davet edildi.

Mesut IŞIK / ALMANYA (İGFA) - Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) ile Alman Futbol Federasyonu (DFB) arasındaki iş birliğinin ilk büyük turnuvası Stuttgart'ta gerçekleştirildi.

11-15 yaş grubundaki genç futbolcuların yeteneklerinin değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte Türkiye veya Almanya milli takımlarına yönlendirilmesi hedeflenen organizasyon, Avrupa futbol camiasında büyük ilgi gördü.

DFB'nin dört bölge karması ile katıldığı turnuvada ATFF takımı finalde gösterdiği performansla ikinci oldu. Turnuva boyunca sergilenen oyunlar izleyenleri etkilerken, ATFF kadrosundaki bir oyuncu Almanya geniş kadro havuzuna davet edildi. Organizasyonu yaklaşık 500 futbolsever, scout, menajer ve kulüp yöneticisi yerinde takip etti.

Alman hakemler ve DFB yetkilileri, disiplinli organizasyon, saha içi düzen ve genç futbolcuların performansını övgüyle değerlendirirken, ATFF Genel Başkanı Ayhan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri turnuvayı yakından takip etti.

Avrupa Futbol Direktörü Erol Koloğlu ve yardımcı antrenör Fatih Saraç ile teknik ekip de organizasyon boyunca yoğun mesai harcadı.

Turnuva kapsamında ATFF Başkanı Ayhan Yıldız ile DFB yetkilileri, Avrupa genelinde genç yetenek taramalarının sürdürüleceği ve çeşitli bölgelerde turnuvalar düzenleneceği konusunda stratejik görüşmeler gerçekleştirdi. Yıldız, 'ATFF'nin hedefi yalnızca Stuttgart ile sınırlı kalmayıp, Avrupa çapında bölgesel yapılar kurarak genç oyuncuların kulüp ve üst düzey platformlarda gelişimini desteklemek' dedi.

Federasyon, turnuvada desteklerini esirgemeyen ailelere teşekkür ederken, ATFF Kadın Kolları ve ekiplerinin misafir ağırlama ve koordinasyondaki özverili çalışmaları da tam not aldı.