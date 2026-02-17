TOFAŞ Basketbol Takımı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak. Mavi Yeşilliler taraftarı önünde kazanarak Dörtlü Final'e adını yazdırmak isterken, 18 Şubat Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.
BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026'da Bursa'da çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
TOFAŞ Basketbol Takımı sahasında oynayacağı çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş GAİN'i taraftarının desteğiyle yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedeflerken, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 81-91 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibinde sakatlığı bulunan kaptan Tolga Geçim bu mücadelede de kadroda yerini alamayacak.
Rakip Beşiktaş GAİN ise ligde 17 galibiyet-3 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunurken, son oynadığı maçta Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 61-88'lik skorla mağlup etmişti.
İki takım arasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanan ilk devre mücadelesinde TOFAŞ, Beşiktaş GAİN'e deplasmanda son saniye basketiyle 73-72 mağlup olmuştu.
18 Şubat Çarşamba günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak kupa çeyrek final mücadelesi saat 18.00'de başlayacak.
A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.