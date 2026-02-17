Bunlar da ilginizi çekebilir

A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

Rakip Beşiktaş GAİN ise ligde 17 galibiyet-3 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunurken, son oynadığı maçta Bursaspor Basketbol'u deplasmanda 61-88'lik skorla mağlup etmişti.

TOFAŞ Basketbol Takımı sahasında oynayacağı çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş GAİN'i taraftarının desteğiyle yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedeflerken, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 81-91 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibinde sakatlığı bulunan kaptan Tolga Geçim bu mücadelede de kadroda yerini alamayacak.

