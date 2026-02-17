Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yalova'da düzenlenen 9. Geleneksel Yürüyen Köşk Satranç Turnuvası'nda 3 madalya kazandı. Arya Aydoğan A kategorisi 3.'sü ve en iyi kadın sporcu olurken, Hasan Atış ise bronz madalyanın sahibi oldu.

BURSA (İGFA) - Yalova'da düzenlenen 9. Geleneksel Yürüyen Köşk Satranç Turnuvası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar başarılı sonuçlar elde etti.

14-15 Şubat 2026 tarihlerinde Yalova'da düzenlenen ve uluslararası rating hesaplamalarına dahil edilen turnuvaya 204 sporcu katıldı. Turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 15 yaşındaki sporcusu WCM Arya Aydoğan, güçlü rakiplerinin önünde A kategorisi üçüncüsü olurken, en iyi kadın sporcu ödülünün de sahibi oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un bir diğer sporcusu CM Hasan Atış ise beşinci olarak bronz madalya kazandı. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyesporlu satranççılar turnuvayı 3 madalyayla tamamladılar.