Kocaeli temsilcisi, bireysel ve takım sporlarında aldığı derecelerle haftaya damga vurdu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Kağıtspor, bu hafta farklı branşlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Türkiye şampiyonlukları, klasman dereceleri ve lig galibiyetleriyle mavi-beyazlı kulüp Kocaeli'yi gururlandırdı.

DÜNYA ŞAMPİYONUNA 'YILIN ÖZEL SPORCUSU' ÖDÜLÜ

Milli bilek güreşçisi İsmail Hacı Bekar, Kocaeli Gazetesi'nin Doruktakiler Ödülleri'nde 'Yılın Özel Sporcusu' seçildi. Bekar, 2025 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Taekwondo Şampiyonası'nda Ayşe Dudu Karatay, Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

FİLEDE VE PARKEDE KRİTİK GALİBİYETLER

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kağıtspor, Konya deplasmanında Karapınar Anadolu Leoparları'nı 3-1 mağlup ederek Efeler Ligi yolundaki iddiasını sürdürdü.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise Kağıtspor Basketbol Takımı, MKE Ankaragücü'nü 82-69 yenerek sezonun 9. galibiyetini aldı.

GÜREŞTE ÇİFTE ALTIN

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 57 kiloda Ebubekir Gür ve 70 kiloda Remzi Temur altın madalya kazanırken, Mehmet Tunca Çıtak beşinci oldu. Kağıtspor, takım klasmanında Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Slovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda Kağıtspor sporcuları iki gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

KARATE'DE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda işitme engelli sporcular birçok kategoride gümüş ve bronz madalya elde etti. Kağıtspor Karate Takımı ise üst üste 4. kez Türkiye Genel Klasman Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Farklı branşlarda gelen bu sonuçlarla Kağıtspor, hem altyapı yatırımlarının hem de kurumsal spor vizyonunun karşılığını almaya devam ediyor.