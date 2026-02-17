Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mersin Büyükşehir Belediyesi 4. Birimler Arası Futbol Turnuvası', oynanan final karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve çalışanlar arasındaki birlik, beraberlik ve motivasyonu artırmayı amaçlayan 'Birimler Arası Futbol Turnuvası', Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in destekleri ve her yıl yaptığı başlama vuruşları ile coşkulu bir şekilde tamamlanıyor.

Başkan Seçer öncülüğünde düzenlenmeye devam eden turnuva sayesinde, kurum içindeki dayanışma ve takım ruhu güçlendirilirken, sporun çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendiren yönü de ortaya çıkıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesinde Macit Özcan Spor Tesisleri'nde düzenlenen 'Mersin Büyükşehir Belediyesi 4. Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda heyecan doruğa ulaştı. Büyükşehir, belediye personelini sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu.

Final maçında Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı karşı karşıya gelirken, centilmenlik içinde geçen turnuvanın galibi Ulaşım Dairesi Başkanlığı oldu.

Final maçının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, turnuvanın şampiyon takımına kupasını takdim etti.

Turnuvayı 2. sırada tamamlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ödülünü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hasan Gökbel'in elinden alırken, 3. olan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı da kupasını Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal'dan aldı.

Turnuvanın 'Fair Play' ödülü ise Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman'a, MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir tarafından takdim edildi.