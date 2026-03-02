Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde titizlikle hazırlanan Hat, Tezhip, Minyatür ve Ebru eserlerinden oluşan 'Sükûtun Sanatı' sergisi, Sur Yapı Marka AVM'de sanatseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Sükûtun Sanatı' sergisi, Sur Yapı Marka AVM'de sanatseverlerle buluştu. Hat, tezhip, minyatür ve ebru eserlerinden oluşan sergi, Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı etkinlikleri kapsamında 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' temasıyla hazırlandı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde titizlikle hazırlanan eserlerde; hüsn-i hat sanatında tevazu ve incelik, tezhipte geometrik düzen ve simetriyle adalet, ebru sanatında sabır değeri ön plana çıkarılıyor. Minyatür çalışmaları ise kültürel hafızayı estetik bir anlatımla yansıtarak ziyaretçilere görsel bir yolculuk sunuyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ve Ramazan ayının manevi ikliminden ilham alınarak düzenlenen sergi, geleneksel Türk sanatlarını tanıtmayı ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. 'Sükûtun Sanatı' sergisi, 23 Şubat - 09 Mart 2026 tarihleri arasında Sur Yapı Marka AVM'de ziyaret edilebilecek.