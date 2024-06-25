Konya'da Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tüm ilçede haşerelere karşı periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu’da ilaçlama çalışmaları yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle hızlandı.

Selçuklu Belediyesi, Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha sağlıklı ve daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri adına önlemler alıyor. Bu çerçevede sinek ve haşerelerin ortaya çıkardığı olumsuz şartların önlenmesi için ekipler ilçe genelinde ilaçlama çalışması yapıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar devam edecek. İlaçlama çalışmaları yabancı ot ilaçlama, ağaç ilaçlama olarak gerçekleştiriliyor. Periyodik ilaçlama çalışmalarında yaz döneminde ilçe sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için gece saatleri tercih ediliyor.

Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor. Sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 17.00-22.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla ilaçlama ekipleri ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada sorunsuz bir yaz dönemi için Selçuklu’nun tüm mahallerinde ilaçlama yapıldığı, ilçe sınırlarında yer alan tüm yeşil alanlar, caddeler ve sokak aralarında, tretuvar üstünde bulunan ağaçlar ve kamusal alanlarda bulunan ağaçların da periyodik olarak ilaçlandığı belirtildi.