Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da rüzgarın etkisiyle sürüklenen bir tekne kıyıya vurdu. Kayalık alanda karaya oturan teknenin görüntüleri dikkat çekti.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan'da etkili olan rüzgar nedeniyle bir tekne sürüklenerek kıyıya vurdu. Teknenin kayalık alanda karaya oturduğu anlar görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, denizde bulunan tekne rüzgarın etkisiyle sürüklenerek kıyıya ulaştı. Tekne, sahildeki kayalık alanda karaya oturdu.

Olayın ardından teknenin bulunduğu bölgede hareketlilik yaşandı.

Görüntülerde, teknenin kıyıya oldukça yakın bir noktada, kayalıkların üzerinde bulunduğu görülürken, denizdeki dalga ve köpüklenme de dikkat çekti.

Can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir bilgi bulunmazken, yapılacak inceleme sonrasında teknede hasar boyutunun netlik kazanacağı öğrenildi.