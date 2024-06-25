Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkiinde AFAD, MTA ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasına destek verdi. Bölgede yer radarı ve drone ile kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda şehri depreme daha dayanıklı hale getirmek için Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Deprem Master Planı Çalışmaları’na devam eden Büyükşehir Belediyesi, tam 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmalarını sürdürürken, tüm kuruluşlarla iş birliği halinde kentte devam eden projelere destek veriyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, Sarıoğlan Tatılı Hendeği’nde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde TÜBİTAK Projesi’ne lojistik destek sağladı.

“14 PROJEDEN OLUŞAN BÜYÜK BİR PROJE”

Bölgede çalışmalar yapan AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, burada yaptığı açıklamada, “Bir haftadır çalışmamız devam ediyor. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi başlıklı bir çalışmadır. Bu çalışmayı AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK destekliyor, 14 projeden oluşan büyük bir proje. Biz bu 14 projeden birisiyiz. 11 numaralı proje biziz” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Koçbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Sivas’tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri’ye kadar uzanan deliler fayını çalışacağız. Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu fay boyunca 1/25000 harita yapıyoruz, tektonik haritayı ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu harita üzerinde drone ile uçuşlar gerçekleştirip, daha detaylı haritalar üretiyoruz, bunlar üzerinde açacağımız hendek yerini belirledikten sonra buralarda faya dik yönde radar yöntemiyle, jeofizik yöntemiyle fayın burada olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları belirleyip, olumlu sonuçlar aldıktan sonra kazıya karar veriyoruz.”

“MTA GÜZEL DİRİ FAY HARİTALARI ÜRETİYOR”

Koçbulut, bu sene başlayan projenin 2 yıl süreceğini, ön çalışmalar, seminerler, bilgilendirmelerden sonra saha ve arazi çalışmalarının başladığını belirterek, “MTA’nın yaptığı aktif fayı arazide takip ediyoruz, MTA güzel diri fay haritaları üretiyor, gittiğimiz her yerde de kazılarla doğruluğunu kanıtlıyoruz. Bunun revizyonunu da yapıyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A ‘DESTEK’ TEŞEKKÜRÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Koçbulut, “Özellikle Kayseri toprakları içerisinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki alanda çalışıyoruz. Bu çalışmada da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Sayın Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür ediyoruz, bize lojistik destek sağladılar. Ayrıca Afet İşleri Daire Başkanımız Gonca Hanım’a da teşekkür ediyorum, bizlere kazı makinesi, yer, izin, lojistik anlamda destek veriyorlar. Bu yaptığımız çalışma zaten Kayseri Büyükşehir Belediyesi için bu bölgeler için bir altlık olacak” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’NİN MİKRO BÖLGELEMESİ DE AYRICA YAPILIYOR”

Koçbulut, Kayseri’nin mikro bölgelemesinin de devam ettiğinin altını çizerek, “Diğer çalışmamız da Kayseri’nin güney tarafını, Ecemiş Fayı tarafını ilgilendiriyor, onun da sonuçlarını belediyemiz ile yapacağız. Ayrıca Kayseri’nin mikro bölgelemesi de yapılıyor, oradaki aktif faylar da yerleşime uygunluk açısından değerlendirilecek” şeklinde konuştu.

“ARTIK FAYIN VARLIĞINI ORTAYA KOYDUK”

Daha sonra kazı çalışmalarının ardından hendekte incelemelerde bulunan AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, şöyle konuştu:

“Yaptığımız kazı çalışmaları neticesinde artık fayın varlığını ortaya koyduk. Sağ tarafta bozuşmuş malzemeyi görüyoruz, sol tarafta ise karasal birimleri görüyoruz. Jeolojik anlamda bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur. Deliler fayının Sarıoğlan segmentinin şuandaki verilere göre ters bileşenli bir fay olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra buranın bir kesiti çizilecek, örnekleme yapılacak, bu sonuç çıktığında bu fayın kayma hızı, deprem üretme aralığı ortaya çıkacak, bundan sonra yorum yapabileceğiz.”

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ise “Kayseri’nin depremselliği ile alakalı olarak çalışmalarından dolayı Fikret hocam ve ekibine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sarıoğlan Belediyemize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Yerin Bir Nevi MR’ını Çekmiş Bulunduk”

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu da yer radarı hakkında bilgiler vererek, “Türkiye’nin diri fay haritasının belirlenmesinde deliler segmenti üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda yer radarı ve profesyonel drone uygulaması yaptık. Yer radarı uygulamasında yere çok güçlü frekanslarda elektromanyetik dalgaları göndererek, yerin bir nevi MR’ını çekmiş bulunduk. Yer radarı yöntemi jeofizik yöntemi olarak karşımıza çıkar” diye konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Anıl Can Birdal ise “Arazi ekibimizle birlikte insansız hava aracı olarak adlandırılan drone ile bilinen ürün ile yüksek çözünürlüklü hava fotoğraflarına ulaşıyoruz. Verilere daha rahat ulaşabilmek için elde ettiğimiz verilerle yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.