Konya Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sağlıklı ve temiz bir çevrenin temini için tüm ilçede haşerelere karşı periyodik olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi, mevsim şartları nedeniyle özellikle yeşil alanlarda haşerelerin ortaya çıkardığı olumsuz şartlara karşı ilçe genelinde önlemler alıyor. Belediyeye bağlı Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Mart ayında başlattığı yabancı ot ve ağaç ilaçlama çalışmaları Ekim ayına kadar devam ediyor. İlaçlama çalışmaları yabancı ot ilaçlama, ağaç ilaçlama olarak gerçekleştiriliyor. Periyodik ilaçlama çalışmalarında yaz döneminde ilçe sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi için gece saatleri tercih ediliyor.

Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor. Sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 18.00-23.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla ilaçlama ekipleri ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA

Haşerelerin üreme kaynakları olduğu alanlarda ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlaçlama ekiplerimiz, vatandaşlarımızın rahat bir yaz geçirmesi için ilçe genelinde titiz bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak havalarda ilacın etki etmemesi ve vatandaşlarımızın ilaçlama çalışmalarından olumsuz etkilenmemesi için sabah erken ve akşam saatlerinde ilaçlama yapıyoruz. Sorunsuz bir yaz için haftada en az 1 kez her mahallemize hava koşullarının elverdiği sürece ilaçlama yapıyoruz. İlaçlama uygulamalarımızda kullandığımız kimyasalların doğadaki diğer canlılara zarar vermemesine özen gösteriyoruz. İlçe sınırlarımızda yer alan tüm yeşil alanlar, caddeler ve sokak aralarında, tretuvar üstünde bulunan ağaçlar ve kamusal alanlarda bulunan ağaçlar periyodik ilaçlama programı dahilinde yapılıyor. Hemşehrilerimizin konforu ve sağlığı için tüm önlemleri alma noktasında hassasiyet göstermeye devam edeceğiz” dedi.