Konya Selçuklu Belediyesi, sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini toplumun her kesimine ulaştırmak için çeşitli projeler yürütüyor. Bu kapsamda SETAP çatısı altında Yeşil Atölye'de çocuklara yönelik geri dönüşüm etkinliği düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi ile Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile geri dönüşüm ve çevre bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla SETAP çatısı altında anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Selçuklu 'da bulunan Ahmet Haşhaş, Mustafa Necati ve Abidin Saniye Erçal İlkokullarının katılımıyla başlayan eğitim programı kapsamında, 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik olan etkinlik, Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kurulan Yeşil Atölye'de gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programda, öğrencilere geri dönüşümün doğa ve gelecek açısından taşıdığı önem sade, anlaşılır ve uygulamalı örneklerle anlatılırken, plastik şişelerden cam kavanozlara, eski tişörtlerden karton kutulara kadar pek çok atık materyal yapılan çalışmalarla yeniden hayata kazandırıldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarında öğrenciler, evlerinden getirdikleri atık malzemeleri işlevsel ve estetik ürünlere dönüştürerek geri dönüşümün yalnızca bir çevre hareketi değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu deneyimledi.

Aynı zamanda çocuklardan ev hanımlarına kadar toplumun her kesimini ağırlayan atölye, 'Geri Dönüşüm Balığı Tasarımı, Mini Çanta Tasarımı, Sesin Dönüşümü: Davul ve Tokmak Yapımı, Kavanoz Kapağından Bahçe Süsü, Atık Rulolarla Masa Üstü Organizasyonu, Rüzgarda Dönen Oyuncak Tasarımı, Atık Kavanozdan Gece Lambası ve Tişörtüme Yeni Bir Hayat' gibi etkinliklerle geri dönüşüm kavramını eğlenceli ve kalıcı bir öğrenme sürecine dönüştürerek hem ailelerde hem de çocuklarda sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasını sağlıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'ÇEVRE BİLİNCİNİN KAZANDIRILMASI GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIMDIR'

Programın, Selçuklu genelindeki okullarda belirli periyotlarla devam etmesini planladıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması, geleceğimizi korumanın en önemli adımlarından biridir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde SETAP çatısı altında Yeşil Atölye'de düzenlediğimiz bu etkinliklerle çocuklarımızın geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Evlerinden getirdikleri atıkları dönüştüren öğrencilerimiz burada keyifli vakit geçirirken aynı zamanda çevreye duyarlı bireyler olarak yetişiyor ve sıfır atık anlayışını günlük hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Aynı zamanda Yeşil Atölye projesiyle karbon ayak izini azaltmayı ve sıfır atık prensibini bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Sıfır atık bilincini başta çocuklarımız olmak üzere toplumun her kesiminde arttırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

SETAP çatısı altında hayata geçirilen Yeşil Atölye etkinlikleri ile sürdürülebilir çevre anlayışının yaygınlaştırılması ve çocukların küçük yaşlardan itibaren doğaya duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.