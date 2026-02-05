Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yerel düzeyde değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen 'VSR Türkiye Çalıştayı', Karatay Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen VSR Türkiye Çalıştayı, Türkiye'nin ilk Ulusal Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (VSR Türkiye) hazırlık sürecine önemli katkı sundu.

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen rapor çalışması kapsamında, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerel düzeydeki uygulamaları ele alındı ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Raporun 2026 yılı Mart ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Çalıştayda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sürdürülebilir kalkınmanın Karatay Belediyesi'nin yönetim anlayışının temelini oluşturduğunu belirterek, Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu sürece ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kılca, Karatay'ın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla yerel yönetimler arasında öncü bir konumda bulunduğunu söyledi.

UCLG-MEWA Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Murat Duman, Karatay'ın VSR sürecinde uluslararası ölçekte referans gösterilecek merkezlerden biri olacağını ifade etti. Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu ise VSR Türkiye Raporu'nun, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkısını ortaya koyan ulusal bir referans belgesi olacağını vurguladı.

VSR Türkiye Baş Yazarı Dr. Cemal Baş da raporun paydaş katkılarıyla şekilleneceğini belirterek, çalıştaydan elde edilen görüşlerin rapora yansıtılacağını kaydetti.