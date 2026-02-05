Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına ekonomik ömrünü tamamlayan, yıpranan ve ölçüm hassasiyetini kaybeden eski su sayaçlarını ücretsiz değiştiriyor.

BURSA (İGFA) - Teknolojik altyapısını sürekli iyileştiren BUSKİ, ölçüm hassasiyetini kaybeden ve 10 yılını doldurmuş su sayaçlarını ücretsiz değiştirerek, sayaçların eski olmasından kaynaklanan ölçüm hatalarının önüne geçiyor.

Abonelerine her zaman yüksek güvenlikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olan BUSKİ, 2025 yılında 29 bin 224 adet, 2026 yılı içerisinde ise 7 bin 748 adet olmak üzere toplam 36 bin 972 adet ömrünü tamamlamış sayacı yeniledi.

Böylelikle BUSKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılında 46 milyon 290 bin lira, 2026 yılında ise 12 milyon 272 bin lira olmak üzere toplam 58 milyon 562 bin lira değerindeki sayacı abonelerinden hiçbir bedel talep etmeksizin ücretsiz değiştirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç Şube Müdürlüğü'ne bağlı 16 saha personeli ile yapılan çalışmaların, içme suyu kayıp-kaçak oranlarının tespitine ve azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Alanında örnek olan ve abone memnuniyetine yönelik örnek çalışmalara imza atan BUSKİ, önümüzdeki dönemde de eskiyen sayaçları yenilemeye devam edecek.