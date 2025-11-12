Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Selçuklu Belediyesi arasında karbon yutak alanları oluşturma ve çevresel farkındalık sağlama hedefiyle işbirliği protokolü imzalandı.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi çevre ve iklim değişikliği konusundaki hassasiyetini yürüttüğü çalışmalar ile sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile karbon yutak alanı projesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün bu anlamlı işbirliği için Ankara'da bir araya geldi.

Protokol kapsamında Dokuz Mahallesi'nde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'ne tahsisli Milli Emlak arazisinde ağaçlandırma projesi hayata geçirilecek. Böylece bitkilendirme yoluyla oluşturulacak karbon yutak alanının nitelikli hale getirilmesi sağlanacak, karasal ekosistemlerin karbon tutma kapasitesi artacak, biyoçeşitlilik desteklenecek ve toprağı koruyarak iklim değişikliğine karşı doğal bir kalkan oluşturulacak.

Çevre adına yürütülecek örnek çalışma ile oluşturulacak yutak alanın net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sürdürülebilir yönetimine katkı sunması, kentte yaşayan insanların karbon tutulumu konusunda farkındalığının artırılması ve tabiatla iç içe olabileceği yeşil alanların tesisi ile ilgili işbirliği hedefleniyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI,' 17 HEKTARLIK ALANDA BU ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü bünyesinde Selçuklu'da Dokuz Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan karbon yutak alanı projesinin protokol imza töreni için bir arada olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,' Burada hayata geçireceğimiz proje sadece bir ağaçlandırma çalışması değil aynı zamanda çevrenin korunması, iklim değişikliğine karşı direncin arttırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevrenin, daha yaşanabilir bir dünyanın bırakılması için atılmış önemli bir adım. Bu adımla birlikte bizim bakanlığımız bünyesinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün çalışma alanına giren karbon yutak alanlarının arttırılması projesini de bakanlığımızla, genel müdürlüğümüzle birlikte inşallah hayata geçirmiş olacağız. Konyamızda merkezde belirlenen ilk alan ve yaklaşık 17 hektarlık alanda bu çalışma yürütülecek. Milli Emlak tarafından tahsis edilmiş olan alanda genel müdürlüğümüzün çalışmasıyla birlikte biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu projeye katkı sunmuş olacağız. Hem çevremizle ilgili, yeşil alanların arttırılmasıyla ilgili çalışmaya ilave bir katkıyı sağlamış olacağız hem de yutak alan oluşturulması noktasında da önemli bir örneği hayata geçirmiş olacağız. Bu yüzden bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un liderliğinde, önderliğinde genel müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde inşallah bu çalışmalarımızı her zaman en güçlü şekilde ilçemizde devam ettirmek için bundan sonra da gayret edeceğiz. Tüm ekibimize, genel müdürlüğümüze, bakanlığımıza bu konudaki çalışmalardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.