Bursa Nilüfer Belediyesi, afet öncesi hazırlık, afet anı koordinasyonu ve afet sonrası müdahale süreçlerini güçlendirmek amacıyla, arama ve kurtarma alanında faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlar MAG-AMEDER, BAKUT ve ANDA ile iş birliği protokolü imzaladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AMEDER), Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) arasında yapılan 'Afet Öncesi Eğitim, Afet Sonrası Acil Müdahale İçin İş Birliği Protokolü', afetlere hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Anlaşma, Nilüfer Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ile bu kuruluşların koordineli biçimde çalışmasını, mahalle ölçeğinde afet bilincinin yaygınlaştırılmasını ve gönüllü eğitimlerinin artırılmasını öngörüyor.

Sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki Nilüfer Barış Meclisi Salonu'nda gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, atılan imzaların sadece kurumsal bir iş birliği değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma çağrısı olduğunu vurguladı.

'EN GÜÇLÜ HAZIRLIK DAYANIŞMAYLA MÜMKÜN'

12 Kasım Afetlere Hazırlık Günü'nde bir araya gelmelerinin bu iş birliğine ayrı bir anlam kattığını belirten Nilüfer Belediye Başkan Şadi Özdemir, 'Bu anlaşmayla, birbirine güvenen, birbirine omuz veren bir toplum olma sürecimizi güçlendiriyoruz. Afetlere karşı en güçlü hazırlık, bilgiyle, dayanışmayla ve gönüllülükle mümkündür' dedi.

Başkan Özdemir, afetlere dayanıklı bir kent inşa etmenin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda bilinç, eğitim ve ortak irade gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

'Bu protokol, mahallelerimizi hazırlıklı hale getirmek, gönüllü eğitimlerini yaygınlaştırmak ve olası bir afet sonrasında en hızlı, en doğru müdahaleyi yapabilmek için atılmış önemli bir adımdır. Nilüfer'de biz, dayanışmayı sadece zor zamanlarda değil, her zaman yaşatan bir kent olmak istiyoruz. Bugün attığımız imzalar, gelecekte kurtarılacak her canın, dokunulacak her hayatın teminatı olacaktır.'

Afet anında ilk gücün önce komşudan, mahallesindeki gönüllüden ve birlikte hareket etme bilincinden geldiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'de biz, dayanışmayı her zaman yaşatan bir kent olmak istiyoruz. Bugün attığımız imzalar, gelecekte kurtarılacak her canın, dokunulacak her hayatın teminatı olacaktır' dedi.

Protokolün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, birlikte, daha güvenli, daha hazırlıklı ve daha dirençli bir Nilüfer'i kuracaklarına yürekten inandığını sözlerine ekledi.

YEREL İŞBİRLİKLERİ ÖNEMLİ

BAKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Öz, ne kadar çok vatandaşa bilgilendirme yapılabilirse o kadar fayda sağlanacağını belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

MAG-AMEDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa İl Temsilcisi Sevilay Karaca ise olası afetlerde mahalleyi iyi bilen kişilerin önemine işaret ederek, yerel iş birliklerinin krizi iyi yönetebilme potansiyelini artırdığını kaydetti.

ANDA Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsa Uysal, 6 Şubat'ta Türkiye'nin çok büyük bir deprem yaşadığını hatırlatarak, o dönem çalışmalarında Nilüfer Belediyesi'nin hızlı ve etkili şekilde cevap verdiğini söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin katkılarıyla afet bilinci ve arama kurtarma eğitimleri gibi projelerde destek vereceklerini aktaran Uysal, bu çalışmanın diğer yerel yönetimlere örnek olmasını diledi.

Konuşmaların ardından taraflar iş birliği protokolünü imzaladı.