Konya Selçuklu Belediyesi'nin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi öğrencilerin ara tatil dönemini verimli ve eğitici bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla 'Uzay ve Havacılık' temalı atölye etkinlikleri düzenlendi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından geleceğin donanımlı bireylerinin yetişmesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi adına faaliyetlerini aralıksız sürdüren Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren 'Uzay ve Havacılık' temalı özel bir etkinlik programı ile çocukların ara tatil dönemini dolu dolu geçirmelerini sağladı.

Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde 11 Kasım'da başlayan ve ara tatil döneminde ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere kayıt yaptıran 6 yaş ve üzeri öğrenciler katıldı. Oyuncak Üretim, Uzay Bilimleri, Mekatronik ve Takı Tasarım atölyelerinde düzenlenen aktiviteler ile hem el becerilerini hem de analitik düşünme yeteneklerini geliştiren çocuklar, bilim ve teknolojiyi yakından tanırken üretmenin ve keşfetmenin keyfini yaşadı.

Oyuncak Üretim Atölyesi'nde hama boncuklarla uzay temalı pixel art magnetler hazırlayan çocuklar, kendi tasarımlarını üretti. Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyesi'nde kağıt uçak tasarımı ve uçuş prensiplerini öğrenen minikler, Lego EV3 setleriyle kağıt uçak fırlatan robotik sistemler kurdu. Mekatronik Atölyesi'nde ise öğrenciler, uzay temalı parkurda görevleri yerine getiren robotları kodladı. Takı Tasarım Atölyesi'ne katılan çocuklar da Güneş Sistemi hakkında bilgi edindikten sonra gezegenleri temsil eden boncuklarla bileklik tasarladı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI, 'AMACIMIZ HER ÇOCUĞUMUZUN KENDİ POTANSİYELİNİ KEŞFETMESİNE DESTEK OLMAK'

Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi ile binlerce çocuğa, gence ve yetişkine kendini geliştirme ve yeteneklerini keşfetme imkanı sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın merak duygusunu canlı tutmaları, araştırmayı, keşfetmeyi ve üretmeyi sevmeleri en öncelikli hedeflerimizden biri. Biz çocuklarımızın hem eğlenip hem de öğrenebileceği ortamları onlara sunuyoruz. Bu ortamlardan biri olan Akademimizde ara tatil döneminde düzenlediğimiz 'Uzay ve Havacılık' temalı etkinliklerle, çocuklarımıza farklı alanlarda yeni deneyimler kazandırdık. Çocuklarımız atölyelerde eğitmenlerimiz eşliğinde katıldıkları faaliyetler ile bilimsel düşünme becerilerini geliştirerek, teknolojik projeler üzerinde çalıştı ve hayal güçlerini özgürce kullanma fırsatı buldu. Her bir etkinlik, onların becerilerini ortaya çıkarmaları için bir adım oldu. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bilime, sanata ve teknolojiye ilgi duyan, sorgulayan ve araştıran bireyler olarak yetişmesi, bizler için tarifsiz bir gurur kaynağı. Amacımız, her çocuğumuzun kendi potansiyelini keşfetmesine destek olmak ve onları geleceğin mühendisleri, bilim insanları, tasarımcıları ve liderleri olma yolunda cesaretlendirmek' şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılmaktan duydukları mutluluğu ifade eden çocuklar ve velileri, keyifli ve eğlenceli bir ortamda ara tatil dönemini geçirdiklerini söyleyerek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.