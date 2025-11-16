Bursa'da Mudanya Belediyesi ile UNESCO Bursa Derneği iş birliğiyle düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Buluşması, Tahir Paşa Konağı'nın tarihi atmosferinde yoğun ilgi gördü. Başkan Deniz Dalgıç, Mudanya ve Tirilye'nin UNESCO Dünya Mirası hedefi doğrultusunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi ve UNESCO Bursa Derneği tarafından düzenlenen 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Buluşması', Tahir Paşa Konağı Müze Evi'nde gerçekleştirildi. Açılışı Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç yaparken, programa Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş, UNESCO Bursa Derneği Başkanı İlker Özaslan, dernek temsilcileri ve çok sayıda Mudanyalı katıldı.

UNESCO Bursa Derneği'nin hazırladığı SOKÜM sergisinin açılışıyla başlayan etkinlik, Mudanya'nın kültürel mirasına dair ilginin yüksek olduğunu gösterdi.

BAŞKAN DALGIÇ: 'MUDANYA'YI DÜNYA SAHNESİNE TAŞIYACAĞIZ'

Başkan Deniz Dalgıç, konuşmasında Mudanya'nın tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış özel bir kent olduğunu vurguladı. Mudanya ve Tirilye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girme hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Dalgıç, 'Somut ve somut olmayan kültürel miras açısından hazırız. Yerel derneklerimiz ve kurumlarımızla dayanışma içinde gerekli adımları atacağız. UNESCO listesi Mudanya'nın görünürlüğünü artırarak kentimize yeni bir saygınlık katacaktır.' dedi.

ÖZASLAN: 'MUDANYA, UNESCO İÇİN GÜÇLÜ BİR ADAY'

UNESCO Bursa Derneği Başkanı İlker Özaslan ise Mudanya'nın kültürel zenginliğiyle öne çıktığını belirtti.

'Mudanya Girit Mübadilleri, Göç Belleği ve Akdeniz Yaşam Kültürü' ile 'Tirilye Zeytin Kültürü, Bağcılık ve Akdeniz Yaşam Pratikleri' başlıklarının güçlü adaylık dosyaları oluşturduğunu ifade eden Özaslan, SOKÜM hazırlık dosyasını Başkan Dalgıç'a teslim ederek sürece destek vereceklerini söyledi.

Antropolog ve tarih uzmanı UNESCO Bursa Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Levent Sevik, 'Kültürel Miras Nasıl Korunur?' başlıklı sunumunda mirasın sürdürülebilirlik ve toplumsal sahiplenme ile korunabileceğini vurguladı. Dr. Sevik, kültürel değerlerin gelecek kuşaklara bırakılacak bir emanet olduğunu belirterek yerel yönetimler ve STK'ların ortak sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında yöresel ürünler, el sanatları ve geleneksel tatların yer aldığı stantlar büyük ilgi gördü. Deyişler, maniler ve âşık atışmaları izleyicilerden alkış toplarken, Mudanya Lozan Mübadilleri Vakfı üyesi Sevgi Akuş'un düzenlediği Girit danteli atölyesi yoğun ilgiyle takip edildi.

Mudanya Güzelyalı Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mudanya Lozan Mübadilleri Vakfı, GİRİTYA, Alevi Kültür Dernekleri Mudanya Şubesi ve Artvin Yusufeli Erenköy Kültür ve Dayanışma Derneği de stantlarıyla etkinliğe katkı sundu.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Buluşması, Mudanya'nın kültürel kimliğini öne çıkaran keyifli bir programla son buldu.