Konya'da Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu müzik severlerin karşısına bu kez 90’ların sevilen şarkılarından oluşan “90’lar Pop Konseri” ile çıktı. Dinleyenleri o döneme götüren şarkılara binlerce Konyalı eşlik etti.KONYA (İGFA) - Sahne performanslarını gün geçtikçe geliştiren ve farklı konseptlerle müzik severlerin karşısına çıkan Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Topluluğu “Her Yerde Sanat” mottosuyla hafa sonu Konya’da 90’lar rüzgarı estirdi.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi son zamanlarda düzenlediği konserlerle hem büyük beğeni alıyor hem de nostalji rüzgarıyla sevilen sanatçıları ve şarkıları yeniden sahneye taşıyor. Akademi daha önce Barış Manço, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses Şarkıları ile seyircisiyle buluşmuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sanat akademisinin artık salonlara sığmadığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde kongre merkezinde açık hava konserimiz olmuştu. Orada on binin üzerinde hemşehrimizle buluşmuştuk. Biz inanıyoruz ki şehirde sanat icra ediliyorsa kültürel faaliyetler icra ediliyorsa o şehirde hayat var demektir , canlılık var demektir İnsanlar birlikte mutlu demektir. O yüzden Sanat Akademisi inşallah her yerde olmaya bundan sonra da devam edecek. Ben huzurlarınızda Sanat Akademimize teşekkür ediyorum. Şefimiz Elif Hanıma birbirinden kıymetli burada icrada bulunan orkestrada görev alan akademisyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.