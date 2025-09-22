İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlilerin sosyal yaşamdan daha nitelikli ve güvenli şekilde faydalanabilmesi amacıyla Varyant’taki tarihi Şato binasını sosyal yaşam alanına dönüştürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında bilinçlendirme ve koruyucu eğitim faaliyetlerini toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü tarafından İzmir’in tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan ve yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yaşam alanına dönüştürülen Şato'nun teraslarında "Bizim Mahalle Sohbetleri" başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlilerin kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için katılımcı belediyecilik anlayışıyla başlattığı Güzel İzmir Hareketi’nin de merkezi olan Şato’da tüm İzmirlilerin katılımına açık etkinliğin ilk oturumu, "Afet Bilinci" ve "Afet ve Acil Durumlarda İlkyardım" başlıklarında gerçekleştirildi. İş güvenliği uzmanı ve gıda mühendisi Serdar Demircioğlu ile biyolog ve ilkyardım eğitmeni Çağatay Delen, katılımcılara konu başlıkları hakkında önemli bilgiler verdi. Sağlık Eğitimleri Şube Müdürü Banu Erdal da oturumda katılımcılarla bir araya geldi.

Kentin afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı ve yurttaşların temel sağlık okuryazarlığını güçlendirmeyi amaçlayan oturuma, Konak bölgesinde yer alan muhtarlar da katılım göstererek edindikleri bilgileri mahalle sakinlerine ulaştıracaklarını belirtti.

"BİZİM MAHALLE SOHBETLERİ" DEVAM EDECEK

"Bizim Mahalle Sohbetleri", her perşembe saat 16.30’da Şato’da düzenlenmeye devam edecek. İkinci oturum, “Akıllı İlaç Kullanımı” ve “Doğru Nefesin Sağlığa Etkisi” konularında olacak. Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş bir eğitim yelpazesiyle her hafta farklı bir konuda yurttaşları bilgilendirecek.