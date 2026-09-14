İstanbul Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde 2026-2027 eğitim öğretim yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık eğitimleri başladı.

İSTANBUL (İGFA) - İdealtepe Mahallesi Mızrak Sokak'ta bulunan Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde sene boyunca devam edecek YKS hazırlık eğitimlerinin ilk gün dersleri gerçekleştirildi.

Maltepeli 12. sınıf ve mezun öğrenciler, öğretmenleriyle tanıştıktan sonra ilk derslerine ve sınava hazırlık sürecine başladılar.

BAŞKAN KÖYMEN'DEN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda 'Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilgiyle, umutla ve hayalleriyle geleceğe yürüdüğü yeni bir eğitim-öğretim dönemine daha başlıyoruz.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı, her öğrencinin eşit ve nitelikli eğitime erişebildiği bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı, sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim yılı diliyorum' dedi.

HAFTANIN BEŞ GÜNÜ EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Sayısal, tyt ve eşit ağırlık alanlarında sınava hazırlanan 12. sınıf ve lise mezunu öğrencilere yönelik Türkçe, matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, felsefe grubu, edebiyat, coğrafya ve tarih alanlarında dersler verilecek. Haftanın beş günü devam edecek kurslarda öğrenciler sınav dönemine kadar sosyal aktiviteler, mesleki tanıtım günleri ve sınav stres yönetimi içerikleriyle desteklenecek ve düzenli deneme sınavlarıyla süreç takibi yapılacak.