Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2025 yılının son toplantısında yardımcılarıyla bir araya gelerek yeni yıla dair stratejik hedeflerini paylaştı.

BURSA (İGFA) - Yeni yılda Nilüfer'i çok daha iyi seviyeye getirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, '2025 yılını sosyal projelerle dolu geçirirken, 2026 yılına daha katılımcı, dijitalleşmiş ve tarımsal kalkınmasını tamamlamış bir kent olma hedefiyle giriyor' dedi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkanlık Makamı'nda yardımcılarıyla 2025 yılının son toplantısında bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir, toplantıda yeni yıla dair stratejik hedeflerini paylaştı. Nilüfer'in Türkiye genelindeki sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 8'inci sıradan 5'inci sıraya yükseldiği hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, önümüzdeki yıl için hedeflerinin ilk 3'e girmek olduğunu belirtti.

Yönetim anlayışının temelini 'Ortak Akıl' prensibinin oluşturduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, kent konseyleri, akademik odalar ve mahalle komiteleriyle iş birliği içinde olduklarını vurguladı. Kurumun yönetilebilirliğini artırdıklarını da söyleyen Başkan Şadi Özdemir, 2026 yılının Nilüfer için 2025'ten çok daha iyi olacağını kaydetti.





Geçtiğimiz yıl sosyal projelere hız verdiklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, çok sayıda yatırımın hizmete girdiğini dile getirdi. Eğitim ve kreşlerle ile ilgili yatırımlarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, 'İhsaniye ve Minareliçavuş'taki açılışların ardından kreş ve gündüz bakımevleri sayımız 4'e yükseldi. Toplamda da 428 çocuğumuz burada eğitim alıyor. Çalı Mahallesi için de yeni bir kreş protokolü yaptık. Ayrıca yakında bir kız yurdunun da temelini de atacağız' diye konuştu.

Yeşil alanlara önem verdiklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, sosyalleşme ve vatandaşlar için nefes alma alanı olarak gördükleri, park ve yeşil alanı çoğaltacaklarını kaydetti. 2025 yılında şehre 7 yeni park kazandırdıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, böylece toplam park sayısını 426'ya yükselttiklerini söyledi.



Özellikle kırsal mahallelerdeki yaşlıların torunlarıyla vakit geçirebilmesi ve gençlerin iletişimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için 40 ayrı noktada internet altyapısının tamamlandığını belirten Başkan Şadi Özdemir, bu çalışmaların 2026 yılında da devam edeceğini vurguladı.

KIRSAL KALKINMA VE TURİZM HAMLESİ

Tarım arazilerini korumak ve gençleri tarıma yönlendirmek adına kooperatifleşmeye önem verdiklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu konuda rol model olmak için Kadriye Mahallesi'nde ahududu üretimi yaptıklarını anımsattı. Turizmde Gölyazı, Akçalar ve Ayvaköy hattını kapsayan bir turizm platformu üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, bölgede pansiyonculuğu, doğa yürüyüşlerini ve mağara turizmini geliştirerek ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalmasını sağlamayı planladıklarını açıkladı.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE SPOR BAŞARILARI

Nilüfer'in dezavantajlı gruplara yönelik desteklerinde 'Türkiye'de tek' olan uygulamalara sahip olduğunun altını çizen Başkan Şadi Özdemir, 2 bin 500 haneye destek verdiklerini söyledi. Koçluk programı sayesinde özel gereksinimli bireyler için istihdam imkanı sağladıklarını da belirten Başkan Şadi Özdemir, istihdam edilmeleriyle bireye, anneye ve aile bütçesi katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.



Spor alanında ise hentbol takımının Bursa'ya getirdiği Süper Kupa ve kadın voleybol takımının başarılarıyla Nilüfer'in adını Avrupa'da da duyurduklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, ortaya koydukları Spor Manifestosu ile bir vizyon çizdiklerini hatırlattı.



2026 HEDEFİ

Yeni yılda da çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer Belediyesi, 2025 yılını sosyal projelerle dolu geçirirken, 2026 yılına daha katılımcı, dijitalleşmiş ve tarımsal kalkınmasını tamamlamış bir kent olma hedefiyle giriyor' dedi.