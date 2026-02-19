Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yapay zeka kullanılarak hazırlanan sahte yatırım reklamlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Soruşturma, 21 Ocak 2026'da İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı.

Bir müşteki, sosyal medyada tanınmış kişilerin görüntülerinin yapay zekâ ile kullanıldığı sahte yatırım reklamları aracılığıyla dolandırıldığını belirterek şikâyetçi oldu. Müştekinin verilen IBAN numaralarına 882 bin lira gönderdiği öğrenildi.

20 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Kripto platformları ve bankalarla yapılan yazışmalarda, şüphelilerin hesaplarında bir aylık süreçte yaklaşık 20 milyon liralık para hareketi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.