Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Saray'da bir evde yaptıkları aramada tahnit ve trofelerden oluşan 40 parçalık koleksiyona el koydu.

ANKARA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Saray'da kolluk kuvvetleriyle birlikte bir evde gerçekleştirdiği operasyonda 40 parça tahnit ve trofeyi ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler arasında karaca, kızıl geyik, ala geyik, yaban domuzu, çulluk, Avrupa bizonu ve yeşilbaş ördek gibi türlerin kuru kafaları, boynuzları ve çeşitli lambader ile avize gibi objeleri yer aldı.

İlgili şahıs hakkında idari işlem başlatılırken, ele geçirilen tahnit ve trofeler koruma altına alındı.

Öne çıkan parçalar arasında; 7 adet karaca kuru kafa ve boynuzu, 2 adet karaca yarım kafa, 3 adet karaca boynuzundan lambader, 1 takım kızıl geyik boynuzu, 11 adet kızıl geyik boynuzundan avize ve 2 adet yeşilbaş ördek tahniti (erkek ve dişi) yer aldı.

Genel Müdürlük yetkilileri, operasyonun kaçak avcılık ve yasa dışı tahnit ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu vurguladı.

Elde edilen malzemelerin doğaya zarar vermeden korunacağı belirtildi.